В Якутии заявили об уничтожении огнём почти 200 тысяч гектаров леса

Министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил почти 200 тыс. га леса в регионе.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Общая площадь, пройдённая огнём, составила 275 608 га, из них лесной площади — 197 069 га, нелесной — 78 539 га», — указывается в заявлении.

По состоянию на 22 июня в республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 774,50 га. Из них действующих — шесть.

На тушение пожаров привлечены 434 человека, задействовано 27 единиц техники.

В мае URA.RU сообщало, что в Тюменской области потушили 904 возгорания с начала пожароопасного сезона.