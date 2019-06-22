В Якутии заявили об уничтожении огнём почти 200 тысяч гектаров леса
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
«Общая площадь, пройдённая огнём, составила 275 608 га, из них лесной площади — 197 069 га, нелесной — 78 539 га», — указывается в заявлении.
По состоянию на 22 июня в республике ведутся работы по тушению 12 лесных пожаров на общей площади 774,50 га. Из них действующих — шесть.
На тушение пожаров привлечены 434 человека, задействовано 27 единиц техники.
В мае URA.RU сообщало, что в Тюменской области потушили 904 возгорания с начала пожароопасного сезона.