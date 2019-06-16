В Якутии заявили об уничтожении огнём более 80 тысяч гектаров леса

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Министерство экологии Якутии сообщило, что огонь уничтожил свыше 80 тыс. га леса в регионе.
В Якутии заявили об уничтожении огнём более 80 тысяч гектаров леса
  • © Пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Общая площадь, пройденная огнём, составила 114 355 га, из них лесной площади — 87 356 га, нелесной — 26 999 га», — рассказали в пресс-службе.

По состоянию на 16 июня в республике ведутся работы по тушению восьми лесных пожаров на общей площади 94,50 га. Из них действующих — семь.

На тушение пожаров привлечены 136 человек, задействовано 12 единиц техники.

Ранее издание rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО сообщало, что пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

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