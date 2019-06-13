В Ростовской области военные пожарные переведены в режим повышенной готовности
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
Данное решение было принято из-за ухудшения пожароопасной обстановки.
Отмечается, что всего задействованы более 9,7 тысячи военных.
Также сформирован медицинский отряд специального назначения с самым современным оборудованием.
В мае NashGorod.ru. сообщал, что режим повышенной готовности из-за лесных пожаров введён в Тюменской области.