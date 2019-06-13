В Ростовской области военные пожарные переведены в режим повышенной готовности

Пожарные команды Южного военного округа в Ростовской области переведены в режим повышенной готовности.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

Данное решение было принято из-за ухудшения пожароопасной обстановки.

Отмечается, что всего задействованы более 9,7 тысячи военных.

Также сформирован медицинский отряд специального назначения с самым современным оборудованием.

В мае NashGorod.ru. сообщал, что режим повышенной готовности из-за лесных пожаров введён в Тюменской области.