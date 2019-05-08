В Тюменской области потушили 904 возгорания с начала пожароопасного сезона

В Тюменской области в 2019 году зафиксировали больше ландшафтных пожаров, чем в соседней Курганской, где объявлен режим ЧС. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на замруководителя регионального управления МЧС России Сергея Зиневича.

С начала пожароопасного сезона потушено 904 возгорания.

«Вот картина с 1 по 5 мая по сравнению с Курганской областью: 1 мая в Кургане зафиксировано 25 пожаров, в Тюмени — 39; 2 мая в Кургане — 72 пожара, в Тюмени — 74, 3 мая в Кургане — 71 пожар, в Тюмени — 83, 4 мая в Кургане — 76 пожаров, в Тюмени — 150, 5 мая в Кургане — 73 пожара, в Тюмени — 75», — заявил Зиневич.

По его словам, сотрудники министерства перешли на двусменный график, когда после суток работы человек отдыхает день и снова заступает на службу.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в регионе объявлен особый противопожарный режим.