В Удмуртии объявили особый противопожарный режим

В Удмуртии объявлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, срубленные деревья, проводить работы с использованием открытого огня (кроме тех, что выполняются в специально отведённых местах).

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

Кроме того, с 7 по 12 мая ограничен въезд транспортных средств в леса и установлен запрет на посещение лесов гражданами. Не разрешены прогулки, массовые мероприятия, сбор древесных и недревесных ресурсов.

Такое решение принято для недопущения ухудшения пожароопасной обстановки и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, передаёт Udm-Info.ru.

Ранее сообщалось, что к тушению пожаров в Курганской области привлекут дополнительные силы и технику от Минобороны.