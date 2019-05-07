В Удмуртии объявили особый противопожарный режим
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.
Кроме того, с 7 по 12 мая ограничен въезд транспортных средств в леса и установлен запрет на посещение лесов гражданами. Не разрешены прогулки, массовые мероприятия, сбор древесных и недревесных ресурсов.
Такое решение принято для недопущения ухудшения пожароопасной обстановки и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, передаёт Udm-Info.ru.
Ранее сообщалось, что к тушению пожаров в Курганской области привлекут дополнительные силы и технику от Минобороны.