В Удмуртии объявили особый противопожарный режим

Короткая ссылка
В Удмуртии объявлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, срубленные деревья, проводить работы с использованием открытого огня (кроме тех, что выполняются в специально отведённых местах).
В Удмуртии объявили особый противопожарный режим
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минприроды.

Кроме того, с 7 по 12 мая ограничен въезд транспортных средств в леса и установлен запрет на посещение лесов гражданами. Не разрешены прогулки, массовые мероприятия, сбор древесных и недревесных ресурсов.

Такое решение принято для недопущения ухудшения пожароопасной обстановки и развития чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, передаёт Udm-Info.ru.

Ранее сообщалось, что к тушению пожаров в Курганской области привлекут дополнительные силы и технику от Минобороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить