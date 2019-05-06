К тушению пожаров в Курганской области привлекут дополнительные силы и технику от Минобороны
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«Есть решение о привлечении дополнительно самолёта Ил для тушения природных пожаров на территории Курганской области. Более 100 авиадесантников выделил Рослесхоз ещё из двух регионов. На станции Иковка стоит заправленный пожарный поезд», — рассказал он.
По словам Шумкова, также выделено несколько единиц техники и более 100 человек от Министерства обороны.
Ранее сообщалось, что группу челябинских спасателей направили в Курганскую область для борьбы с пожарами.
10 апреля «Крыминформ» сообщал о высокой пожароопасности в Крыму.