К тушению пожаров в Курганской области привлекут дополнительные силы и технику от Минобороны

К тушению пожаров в Курганской области будут привлечены дополнительные силы и техника от Минобороны, МЧС и Рослесхоза. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на видеообращение врио губернатора Вадима Шумкова.

«Есть решение о привлечении дополнительно самолёта Ил для тушения природных пожаров на территории Курганской области. Более 100 авиадесантников выделил Рослесхоз ещё из двух регионов. На станции Иковка стоит заправленный пожарный поезд», — рассказал он.

По словам Шумкова, также выделено несколько единиц техники и более 100 человек от Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что группу челябинских спасателей направили в Курганскую область для борьбы с пожарами.

10 апреля «Крыминформ» сообщал о высокой пожароопасности в Крыму.