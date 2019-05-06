К тушению пожаров в Курганской области привлекут дополнительные силы и технику от Минобороны

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К тушению пожаров в Курганской области будут привлечены дополнительные силы и техника от Минобороны, МЧС и Рослесхоза. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на видеообращение врио губернатора Вадима Шумкова.
К тушению пожаров в Курганской области привлекут дополнительные силы и технику от Минобороны
  • © ГУ МЧС России по Курганской области

«Есть решение о привлечении дополнительно самолёта Ил для тушения природных пожаров на территории Курганской области. Более 100 авиадесантников выделил Рослесхоз ещё из двух регионов. На станции Иковка стоит заправленный пожарный поезд», — рассказал он.

По словам Шумкова, также выделено несколько единиц техники и более 100 человек от Министерства обороны.

Ранее сообщалось, что группу челябинских спасателей направили в Курганскую область для борьбы с пожарами.

10 апреля «Крыминформ» сообщал о высокой пожароопасности в Крыму.

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