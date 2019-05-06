Группу челябинских спасателей направили в Курганскую область для борьбы с пожарами

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Аэромобильную группировку дислоцированного в Челябинской области учебного спасательного центра направили в Курганскую область для борьбы с пожарами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Группу челябинских спасателей направили в Курганскую область для борьбы с пожарами
  • РИА Новости

«На помощь соседям отправлено более 50 человек, а также специальная техника», — рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Томской области ввели противопожарный режим.

10 апреля «Крыминформ» сообщал о высокой пожароопасности в Крыму.

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