Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму

Высокая пожароопасность ожидается в центральных районах Крыма до конца недели, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнём у пожароопасных предметов, оставлять открытый огонь без присмотра.

Кроме того, под запретом использование пиротехнических изделий. Нельзя оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать траву под деревьями и на полянах.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.