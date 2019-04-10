Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму

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Высокая пожароопасность ожидается в центральных районах Крыма до конца недели, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму
  • © Василий Батанов
  • РИА Новости

Запрещается разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления с открытым огнём у пожароопасных предметов, оставлять открытый огонь без присмотра.

Кроме того, под запретом использование пиротехнических изделий. Нельзя оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, выжигать траву под деревьями и на полянах.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон.

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