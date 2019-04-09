В 45 поселениях Новгородской области объявили пожароопасный сезон

В 45 поселениях Маловишерского, Боровичского, Окуловского, Парфинского, Новгородского, Солецкого, Хвойнинского и Валдайского районов объявили пожароопасный сезон, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-центр правительства Новгородской области.

Таким образом, запрещено разводить костры, выбрасывать горящие спички или другие предметы в торфяниках, местах рубок деревьев и там, где есть сухая трава.

Сжигать мусор допускается только при отсутствии риска возникновения лесных пожаров и под контролем ответственных лиц.

Кроме того, будет организован мониторинг.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что с 15 апреля в Удмуртии введут режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС в связи с паводком и осложнением пожароопасной обстановки.