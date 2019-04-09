Уровень воды в трёх реках Татарстана вырос более чем на 1,2 метра за сутки

Уровень воды в реках Меше, Малый Черемшан и Актай вырос более чем на 1,2 метра за сутки, сообщает InKazan.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Республике Татарстан.

РИА Новости

В настоящее время на реках региона формируется паводочная волна. На Куйбышевском водохранилище уровень воды вырос на 7 см, на Нижнекамском — на 2 см. Также стало известно, что с 15 апреля в Удмуртии введут режим повышенной готовности из-за угрозы возникновения ЧС в связи с паводком и осложнением пожароопасной обстановки, передаёт интернет-издание «Сусанин». Ранее в Удмуртии предупредили о возможном подтоплении из-за паводка.