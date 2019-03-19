В Удмуртии предупредили о возможном подтоплении из-за паводка

В Удмуртии рассказали, когда в регионе ожидается весенний паводок. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Весеннее половодье начнётся в первой декаде апреля. Его продолжительность на малых реках составит 30 дней, на средних и больших реках — 40—45 дней. В зоны возможного подтопления может попасть 24 населённых пункта», — заявил начальник ГУ МЧС России по региону Пётр Фомин.

По его словам, подготовительные мероприятия к безаварийному пропуску весеннего половодья уже проводятся.

Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что поселений, которые могут быть изолированы из-за паводка, в республике нет.