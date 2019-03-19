В Удмуртии предупредили о возможном подтоплении из-за паводка
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«Весеннее половодье начнётся в первой декаде апреля. Его продолжительность на малых реках составит 30 дней, на средних и больших реках — 40—45 дней. В зоны возможного подтопления может попасть 24 населённых пункта», — заявил начальник ГУ МЧС России по региону Пётр Фомин.
По его словам, подготовительные мероприятия к безаварийному пропуску весеннего половодья уже проводятся.
Ранее интернет-издание «Сусанин» сообщало, что поселений, которые могут быть изолированы из-за паводка, в республике нет.