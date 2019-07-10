В России предложили принять новые нормативы для строительства школ

В России предложили ввести новые нормативы для строительства школ, сообщает ФАН.

Об этом рассказал автор проекта, генеральный директор АНО ДО «Инженерный центр «Атомик» Евгений Голубенко.

«Сегодня до 80% участков в плотно застроенном районе не подходят для возведения новых школ. Либо там можно построить школу, но меньшей вместимости, если, например, участок длинной стороной ориентирован на север», — заявил он.

По его словам, при ориентации классов на все стороны света там можно будет построить школу большей вместимости при тех же габаритных размерах здания.

Как считает автор проекта, увеличение числа школ в районе позволит разгрузить уже существующие образовательные учреждения, убрать вторую смену.

В Министерстве строительства России получили проект и обсудили его на совместном совещании с представителями Роспотребнадзора и МЧС, сообщил замглавы ведомства Дмитрий Волков.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.