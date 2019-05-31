В Совфеде оценили ситуацию со школьным питанием

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Член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в беседе с НСН оценила ситуацию со школьным питанием.
В Совфеде оценили ситуацию со школьным питанием
  • РИА Новости

«Школьное питание — одна из важнейших проблем, большую часть жизни ребёнок проводит там. К сожалению, мы видим рост ожирения среди детей, это впоследствии приводит к осложнениям других заболеваний, таких, например, как сахарный диабет», — заявила она.

По её словам, работа на законодательном уровне уже идёт — разрабатывается проект о безопасном школьном питании.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее намерены ввести единый стандарт школьного питания.

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