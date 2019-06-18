В России вступают в силу штрафы для должностных лиц за сокрытие данных о больных лесах

В России вступают в силу штрафы для должностных лиц за сокрытие информации о больных лесах. Новые нормы представлены в Кодексе об административных правонарушениях. Об этом сообщает «Российская газета».

Леса находятся в государственной собственности. Лесопатологическими обследованиями занимаются специализированные организации, а утверждают акты органы госвласти субъектов или местного самоуправления. Документы передаются в Федеральное агентство лесного хозяйства.

Если акт не направят в срок, то должностному лицу грозит штраф от 5 тыс. до 20 тыс. рублей.

Аналогичный штраф предусмотрен за включение в документ недостоверных данных о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов или за размещение утверждённого акта с недостоверными сведениями на официальном сайте органа госвласти или местного самоуправления.

За совершение подобных правонарушений в отношении защитных лесов или лесопарковых зон будут штрафовать на сумму от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора.