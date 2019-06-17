В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора

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В России введены штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора.
В России введены штрафы за нарушение сбора и переработки мусора
  • РИА Новости

Согласно подписанному президентом России Владимиром Путиным закону.

Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Главу 6 (КоАП) дополнить статьей 6.35 следующего содержания: несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», — говорится в тексте закона.

За несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора физических лиц будут штрафовать на 2-3 тысячи рублей, а юридические лица на 250-350 тысяч рублей.

Максимальная сумма штрафа для юридических лиц за нарушения в отношении отходов животноводства составит 1 млн рублей.

В 2018 году телеканал «360» со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана сообщал, что в Подмосковье могут ввести штраф на нераздельный сбор мусора.

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