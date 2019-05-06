В Госдуме предложили изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в ЧС
- ©duma.gov.ru
«Сегодня при инструктаже пассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях стюарды не обращают внимание на необходимость оставлять ручную кладь. Я считаю, что есть потребность обратиться к руководству Росавиации и дополнить эту инструкцию», — сказал он.
Как считает депутат, в случае ЧП важно думать о жизнях людей, а не о багаже, поскольку счёт идёт на секунды.
Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.