В Госдуме предложили изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в ЧС

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Депутат Государственной думы Сергей Вострецов в беседе с ФАН предложил изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях.
В Госдуме предложили изменить инструктаж для авиапассажиров о действиях в ЧС
  • ©duma.gov.ru

«Сегодня при инструктаже пассажиров о действиях в чрезвычайных ситуациях стюарды не обращают внимание на необходимость оставлять ручную кладь. Я считаю, что есть потребность обратиться к руководству Росавиации и дополнить эту инструкцию», — сказал он.

Как считает депутат, в случае ЧП важно думать о жизнях людей, а не о багаже, поскольку счёт идёт на секунды.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.

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