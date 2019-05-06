Эксперт прокомментировал ЧП в Шереметьеве

Короткая ссылка
Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.
Эксперт прокомментировал ЧП в Шереметьеве
  • © СК РФ

«Экипаж действовал грамотно и вполне адекватно сложившейся ситуации. Однако, вероятно, пилоты просто не справились с целой лавиной технических отказов», — заявил он.

Как предположил эксперт, экипаж столкнулся с острым дефицитом времени на принятие решений.

Со своей стороны, очевидец Владимир Снегирёв в беседе с «Российской газетой» рассказал, что вылетал из Шереметьева в Прагу вечером 5 мая.

«Что-то было не так. Примерно в полукилометре от здания аэропорта прямо на посадочной полосе к небу поднимался столб чёрного дыма. И порой были заметны языки пламени. Но на таком расстоянии было трудно понять, что горит», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку параметрического самописца самолёта SSJ-100, аварийно севшего в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить