Эксперт прокомментировал ЧП в Шереметьеве

Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», генерал-майор, заслуженный военный лётчик России Владимир Попов в беседе с URA.RU прокомментировал ЧП в аэропорту Шереметьево.

«Экипаж действовал грамотно и вполне адекватно сложившейся ситуации. Однако, вероятно, пилоты просто не справились с целой лавиной технических отказов», — заявил он.

Как предположил эксперт, экипаж столкнулся с острым дефицитом времени на принятие решений.

Со своей стороны, очевидец Владимир Снегирёв в беседе с «Российской газетой» рассказал, что вылетал из Шереметьева в Прагу вечером 5 мая.

«Что-то было не так. Примерно в полукилометре от здания аэропорта прямо на посадочной полосе к небу поднимался столб чёрного дыма. И порой были заметны языки пламени. Но на таком расстоянии было трудно понять, что горит», — рассказал он.

Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку параметрического самописца самолёта SSJ-100, аварийно севшего в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.