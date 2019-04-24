Диетолог рассказала о питании в Пасху

Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королёва в беседе с НСН рассказала о питании в Пасху.

«Это христианский праздник, который должен заключаться не в празднике для живота, прежде всего, не в злоупотреблении пищей столь долгожданной. Я уверена, что сейчас многие люди, кто искренне держит пост, не планируют пресыщаться», — заявила она.

По её словам, праздник — это не только радость, но и милосердие, поэтому если есть излишки, то можно просто поделиться с теми, кому не достались такие продукты.

Ранее Nation News сообщало, что «Роскачество» дало рекомендации по выбору ингредиентов для кулича на Пасху.