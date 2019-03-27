«Роскачество» дало рекомендации по выбору мясного фарша

Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать свежий мясной фарш. Отмечается, что при покупке следует обращать внимание на срок годности и состав, указанные на упаковке, а также на цвет фарша.

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Отмечается, что цвет должен быть в пределах от розово-красного до тёмно-красного. Если видны позеленевшие, пожелтевшие или посеревшие участки, это говорит об окислении или микробиологической порче продукта.

Как пишет Nation News, хранение фарша зависит от его вида и температуры. Так, охлаждённый фарш нужно хранить при температуре от 0 до 6 °С, подмороженный — от -2 до -5 °С, а хранение замороженного фарша должно происходить при температуре не выше -18 °С.

Ранее в «Роскачестве» рассказали, что в 95% российских соков и морсов не обнаружено добавок и консервантов.