«Роскачество» дало рекомендации по выбору мясного фарша

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Эксперты «Роскачества» рассказали, как выбрать свежий мясной фарш. Отмечается, что при покупке следует обращать внимание на срок годности и состав, указанные на упаковке, а также на цвет фарша.
«Роскачество» дало рекомендации по выбору мясного фарша
  • РИА Новости
  • © Евгения Новоженина

Об этом сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Отмечается, что цвет должен быть в пределах от розово-красного до тёмно-красного. Если видны позеленевшие, пожелтевшие или посеревшие участки, это говорит об окислении или микробиологической порче продукта.

Как пишет Nation News, хранение фарша зависит от его вида и температуры. Так, охлаждённый фарш нужно хранить при температуре от 0 до 6 °С, подмороженный — от -2 до -5 °С, а хранение замороженного фарша должно происходить при температуре не выше -18 °С.

Ранее в «Роскачестве» рассказали, что в 95% российских соков и морсов не обнаружено добавок и консервантов.

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