Глава «Роскачества» назвал самые полезные продукты в России
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«Если говорить об антибиотиках, то, например, в том же курином мясе мы отклонения от действующих норм увидели в менее чем 10%. Несколько больше видели в мёде — в 21% исследованных образцов. Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах», — рассказал Протасов «Российской газете».
Он добавил, что у России есть шанс стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое выпускается действительно очень высокого качества. Аналогичная ситуация и в ряде молочной продукции.
Ранее Newinform сообщал, что в «Роскачестве» дали рекомендации по выбору плавленого сыра.