Глава «Роскачества» назвал самые полезные продукты в России

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Глава «Роскачества» Максим Протасов заявил, что в России выпускают немало товаров высокого качества. По его словам, в 95% отечественных соков и морсов, которые исследовала организация, совсем не было добавок и консервантов.
Глава «Роскачества» назвал самые полезные продукты в России
  • © pixabay.com

«Если говорить об антибиотиках, то, например, в том же курином мясе мы отклонения от действующих норм увидели в менее чем 10%. Несколько больше видели в мёде — в 21% исследованных образцов. Сейчас мы работаем над стандартами, сводящими к минимуму содержание антибиотиков в продуктах», — рассказал Протасов «Российской газете».

Он добавил, что у России есть шанс стать одним из мировых лидеров по экспорту растительного масла, которое выпускается действительно очень высокого качества. Аналогичная ситуация и в ряде молочной продукции.

Ранее Newinform сообщал, что в «Роскачестве» дали рекомендации по выбору плавленого сыра.

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