Скворцова: два самолёта готовы эвакуировать пострадавших в Керчи
«К вылету подготовлено два борта. Один борт Ил-76 содержит 25 медицинских модулей. Можно одновременно взять 25 человек. Поэтому у нас нет ограничений», — цитирует её РИА Новости.
По словам министра, серьёзные увечья пострадавших при ЧП в Керчи обусловлены, в частности, множеством мелких деталей из взровавшегося устройства.
«То, что мы сейчас видим — это минно-взрывное ранение, ранение устройством самодельным, которое нашпиговано было металлическими мелкими конструкциями, шайбами, различными элементами», — отметила Скворцова.
17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, десятки ранены.