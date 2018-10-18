Скворцова: два самолёта готовы эвакуировать пострадавших в Керчи

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Глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что два самолёта готовы эвакуировать пострадавших при стрельбе и взрыве в колледже в Керчи.

«К вылету подготовлено два борта. Один борт Ил-76 содержит 25 медицинских модулей. Можно одновременно взять 25 человек. Поэтому у нас нет ограничений», — цитирует её РИА Новости.

По словам министра, серьёзные увечья пострадавших при ЧП в Керчи обусловлены, в частности, множеством мелких деталей из взровавшегося устройства.

«То, что мы сейчас видим — это минно-взрывное ранение, ранение устройством самодельным, которое нашпиговано было металлическими мелкими конструкциями, шайбами, различными элементами», — отметила Скворцова.

17 октября в керченском колледже произошли взрыв и стрельба. По последним данным, в результате происшествия погибли 19 человек, десятки ранены.

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