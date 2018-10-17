Число погибших в керченском колледже выросло до 19
Число погибших в результате стрельбы и взрыва в керченском колледже увеличилось до 19, сообщил представитель экстренных служб региона.
- © Екатерина Кейзо
- РИА Новости
«По состоянию на 17:00 мск, погибли 19 человек, ещё несколько десятков находятся в больницах», — приводит его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
СК переквалифицировал дело о ЧП на статью об убийстве.
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