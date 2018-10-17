Число погибших в керченском колледже выросло до 19

Короткая ссылка
Число погибших в результате стрельбы и взрыва в керченском колледже увеличилось до 19, сообщил представитель экстренных служб региона.
Число погибших в керченском колледже выросло до 19
  • © Екатерина Кейзо
  • РИА Новости

«По состоянию на 17:00 мск, погибли 19 человек, ещё несколько десятков находятся в больницах», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее сообщалось о 18 погибших.

СК переквалифицировал дело о ЧП на статью об убийстве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить