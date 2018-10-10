Генпрокуратура признала преждевременным отказ в госзащите адвокату Макарова

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Адвокат Ирина Бирюкова, представляющая интересы Евгения Макарова, пострадавшего от побоев в ярославской колонии, рассказала о неправомерном отказе ей в госзащите. По словам юриста, соответствующий ответ на свою жалобу она получила от Генпрокуратуры России.
Генпрокуратура признала преждевременным отказ в госзащите адвокату Макарова
  • РИА Новости

«Генеральная прокуратура признала отказ в предоставлении мне госзащиты преждевременным, без учёта всех обстоятельств. Заместителю председателя СК России прокуратура направила требование устранить это нарушение законодательства», — рассказала Бирюкова RT.

Генеральная прокуратура также направила предложение в ФСБ Ярославской области провести собственную проверку нарушений по делу адвоката.

Бирюкова, представляющая интересы Макарова, из-за опасений уехала с семьёй в «безопасное место» и попросила областной Следственный комитет предоставить ей государственную защиту. Позднее женщине отказали.

Ранее сообщалось, что суд оставил под стражей пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии.

Фрунзенский районный суд Ярославля в конце сентября продлил срок ареста 13 фигурантам дела о пытках в колонии до 20 декабря. Также в начале октября стало известно, что избитый в ярославской колонии заключённый Евгений Макаров вышел на свободу.

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