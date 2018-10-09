Суд оставил под стражей пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
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- РИА Новости
«Апелляционные жалобы оставили без удовлетворения, постановление Фрунзенского районного суда остается без изменения в отношении пяти фигурантов», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Наталии Сарбуновой.
Она не уточнила фамилии фигурантов.
Фрунзенский районный суд Ярославля в конце сентября продлил срок ареста 13 фигурантам дела о пытках в колонии до 20 декабря.
В начале октября сообщалось, что избитый в ярославской колонии заключённый Евгений Макаров вышел на свободу.