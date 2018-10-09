Суд оставил под стражей пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии

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Ярославский областной суд отклонил апелляционные жалобы на продление ареста пяти фигурантам дела о пытках в колонии.
Суд оставил под стражей пять фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
  • © Олег Смыслов
  • РИА Новости

«Апелляционные жалобы оставили без удовлетворения, постановление Фрунзенского районного суда остается без изменения в отношении пяти фигурантов», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря суда Наталии Сарбуновой. 

Она не уточнила фамилии фигурантов.

Фрунзенский районный суд Ярославля в конце сентября продлил срок ареста 13 фигурантам дела о пытках в колонии до 20 декабря. 

В начале октября сообщалось, что избитый в ярославской колонии заключённый Евгений Макаров вышел на свободу.

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