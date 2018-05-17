В Петербурге парусник «Полтава» спустят на воду в День города

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В Санкт-Петербурге современную версию корабля Балтийского флота «Полтава» спустят на воду в День города, 27 мая. Об этом сообщает Inforeactor.

Парусник построили пр старым чертежам, но с применением новых технологий.

Как рассказал генеральный директор исторической верфи «Полтава» Андрей Грошиков, судно возводили на протяжении пяти лет.

После завершения работ фрегат можно будет увидеть в современном интерактивном музейном комплексе, посвящённом морской истории России.

Оригинал судна был спущен на воду в 1712 году, напоминает Nation News.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запланировали более 200 мероприятий на День города.

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