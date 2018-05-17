В Петербурге парусник «Полтава» спустят на воду в День города
Парусник построили пр старым чертежам, но с применением новых технологий.
Как рассказал генеральный директор исторической верфи «Полтава» Андрей Грошиков, судно возводили на протяжении пяти лет.
После завершения работ фрегат можно будет увидеть в современном интерактивном музейном комплексе, посвящённом морской истории России.
Оригинал судна был спущен на воду в 1712 году, напоминает Nation News.
Ранее сообщалось, что в Петербурге запланировали более 200 мероприятий на День города.