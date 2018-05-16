СК начал проверку из-за вынужденной посадки самолёта в аэропорту Екатеринбурга

Следователи проводят проверку по факту вынужденной посадки самолёта Airbus A320 в екатеринбургском аэропорту «Кольцово». Об этом информирует пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, инцидент с самолётом, выполнявшим рейс Екатеринбург — Самарканд, произошёл 16 мая в 01:04 по местному времени

«На борту находились 47 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило», — заявили в СК.

В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.

Ранее в Казани самолёт совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира.