СК начал проверку из-за вынужденной посадки самолёта в аэропорту Екатеринбурга
По предварительным данным, инцидент с самолётом, выполнявшим рейс Екатеринбург — Самарканд, произошёл 16 мая в 01:04 по местному времени
«На борту находились 47 человек, в том числе шесть членов экипажа. При посадке никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило», — заявили в СК.
В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего.
Ранее в Казани самолёт совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира.