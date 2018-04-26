В Казани самолёт совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира

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Самолёт, выполнявший рейс Москва — Челябинск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани из-за пассажира, закурившего на борту.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Командир экипажа через диспетчера обратился за помощью к сотрудникам транспортной полиции в связи с тем, что 33-летний житель Челябинска курил в самолёте во время полёта», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По её словам, мужчина был снят с рейса и доставлен в отделение полиции.

В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по п. 1 ст. 6.24 КоАП России.

Ранее сообщалось, что летевший из Москвы самолёт внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира.

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