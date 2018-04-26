Летевший из Москвы самолёт внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира
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«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация, что самолёт, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские», — приводит сообщение Интерфакс.
Командир воздушного судна заявил, что один из пассажиров во время полёта закурил в туалете.
Житель Владикавказа был доставлен в дежурную часть аэропорта, в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).
Ранее следовавший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия пассажира.
В конце декабря 2017 года URA.RU сообщало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.