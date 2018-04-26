Летевший из Москвы самолёт внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира

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Самолёт, выполнявший рейс Москва — Владикавказ, совершил внеплановую посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за закурившего пассажира. Об этом информирует пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.
Летевший из Москвы самолёт внепланово сел в Минводах из-за курившего пассажира
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Минеральные Воды поступила информация, что самолёт, следовавший из Москвы во Владикавказ, совершил внеплановую посадку и к борту требуются полицейские», — приводит сообщение Интерфакс. 

Командир воздушного судна заявил, что один из пассажиров во время полёта закурил в туалете. 

Житель Владикавказа был доставлен в дежурную часть аэропорта, в отношении него составили административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

Ранее следовавший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске из-за ухудшения самочувствия пассажира.

В конце декабря 2017 года URA.RU сообщало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.

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