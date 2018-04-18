Следовавший в Москву самолёт совершил вынужденную посадку в Нижневартовске

Следовавший в Москву самолёт авиакомпании «Якутия» совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижневартовска в связи с резким ухудшением самочувствия одного из пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

«В 08:10 по местному времени самолёт благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска, где пассажир был передан бригаде скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

По уточнённой информации, в 08:50 по местному времени воздушное судно продолжило полёт по намеченному ранее маршруту.

Ранее стало известно, что следовавший в Астрахань самолёт экстренно приземлился в Волгограде из-за смерти пассажирки на борту.

В конце декабря 2017 года URA.RU сообщало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.