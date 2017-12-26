В Волгограде самолёт совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира

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Самолёт авиакомпании «Победа» внепланово приземлился в аэропорту Волгограда, так как на борту был зафиксирован курильщик.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Самолёт рейса Владикавказ — Внуково приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна», — сказал собеседник, добавив, что нарушитель курил внутри лайнера.

Отмечается, что самолёт вновь вылетел в пункт назначения примерно через 40 минут. Курильщик был снят с рейса.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай с самолётом авиакомпании произошёл 7 декабря.

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