В Волгограде самолёт совершил вынужденную посадку из-за курившего пассажира

Самолёт авиакомпании «Победа» внепланово приземлился в аэропорту Волгограда, так как на борту был зафиксирован курильщик.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя авиакомпании.

«Самолёт рейса Владикавказ — Внуково приземлился в аэропорту Волгограда из-за пассажира, который нарушил правила поведения на борту воздушного судна», — сказал собеседник, добавив, что нарушитель курил внутри лайнера.

Отмечается, что самолёт вновь вылетел в пункт назначения примерно через 40 минут. Курильщик был снят с рейса.

Ранее сообщалось, что аналогичный случай с самолётом авиакомпании произошёл 7 декабря.