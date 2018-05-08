В Совфеде прокомментировали заявление Медведева о «мягкой силе» России в мире

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов прокомментировал в беседе с RT заявление премьер-министра Дмитрия Медведева, что в последние годы Россия в недостаточном объёме применяла «мягкую силу» в мире. По словам главы правительства, важно использовать интеллектуальные возможности, возможности образования и русского языка.
В Совфеде прокомментировали заявление Медведева о «мягкой силе» России в мире
  • Reuters

«Премьер Дмитрий Медведев сделал акцент на очень важной теме — это создание системы русских школ за рубежом. Это то, о чём просили наши соотечественники и те, кто любит русский язык и стремится к изучению русской литературы и искусства. У нас недостаточно инструментов для преподавания русского языка, особенно мультимедийных. Мы давно прописали концепцию русской школы за рубежом, но до сих пор не можем внедрить её. Есть концепция продвижения русского языка, это активное задействование сил Российских центров науки и культуры Россотрудничества. У нас уже создана база для того, чтобы проводить акции «мягкой силы» по всему миру и ставить эту тему на системное использование. Теперь хотелось бы, чтобы мы перешли от слов к делу», — пояснил Морозов.

Медведев также добавил, что, несмотря на увеличение количества обучающихся в России иностранных студентов, власти должны работать над дальнейшим повышением этого показателя.

По словам сенатора Морозова, России необходимо изменить систему подбора студентов.

«Если посмотреть, с каким вниманием относятся западные страны к подбору студенческой молодежи, то мы увидим, что США набирают почти миллион студентов, европейские государства — около 350 тыс. студентов. Нам необходимо изменить систему подбора, мы не оплачиваем прилёт студентов и возможность хотя бы раз в два-три года вылетать на каникулы в свои страны. Это серьёзный сдерживающий момент. Прилететь из Латинской Америки или Африки в Россию стоит больших денег. Китайцы сами доставляют студентов в свои университеты, то же самое происходит в Германии, во Франции. Это создаёт конкурентные преимущества западной системе подбора. Нам нужно убирать эти недостатки», — заключил Морозов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что в последние годы Россия в недостаточном объеме применяла «мягкую силу» во внешней политике.

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