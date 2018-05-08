Медведев: Россия в недостаточном объёме применяет «мягкую силу» в мире

Выступая в Госдуме, Дмитрий Медведев заявил, что в последние годы Россия в недостаточном объёме применяла «мягкую силу» в мире.

«Наверное, делалось недостаточно, потому что так называемая мягкая сила — использование наших интеллектуальных возможностей, возможностей нашего образования, русского языка — действительно пока, к сожалению, применяется нами не в том объёме, как это было бы необходимо», — сказал он.

По его словам, в России «достаточно большое пространство для использования русского языка».

«Значительная часть тех, кто к нам приезжает, хотят использовать русский язык и должны использовать. В то же время количество школ, которые, например, работают в иностранных государствах, которые поддерживаются нашей страной, не такое большое, как нам бы хотелось», — сказал Медведев.

Он добавил, что властям России необходимо «лучше концентрировать усилия и лучше концентрировать кадры» в решении этой задачи.

«Потому что проблема этих самых бывших союзных республик, которые хотели бы оставаться в русскоязычном пространстве в той или иной степени, которые сейчас с нами объединены в интеграционные объединения, заключается в том, что там мало педагогов. Их нужно обязательно готовить и присылать из нашей страны или во всяком случае приезжать туда и готовить местных педагогов», — отметил Медведев.

Ранее сообщалось, что латвийская полиция безопасности возбудила уголовное дело в связи с проведением Вселатвийского родительского собрания, участники которого выступали против перевода образования в школах на латышский язык.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что российская сторона поднимет проблему перевода русскоязычных школ в Латвии на латышский язык обучения в международных организациях, включая Совет по правам человека ООН.

По его мнению, ЕС недостаточно реагирует на происходящее в Латвии. Он отметил, что «мягкие внушения следуют, но принципиальной оценки Евросоюз этому не даёт».

7 мая стало известно, что российский президент Владимир Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.