Путин: Россия должна войти в десятку стран по уровню общего образования

Российский президент Владимир Путин поручил правительству к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

«Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере образования исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить... достижение следующих целей и целевых показателей: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования», — говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

Отмечается, что Путин также поручил внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения, технологии, которые повысят мотивацию у детей, вовлечённость в образовательный процесс.

В указе говорится о необходимости создать условия для раннего развития детей в возрасте до трёх лет, а также сформулировать программу психолого-педагогической помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что общее число бюджетных мест в российских вузах составит 514 тыс. в 2018/19 учебном году, что на 9 тыс. больше, чем годом ранее.

В 2017 году стало известно, что в международный рейтинг «Три миссии университета» вошли 13 российских вузов.