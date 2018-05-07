В Совфеде прокомментировали заявления Путина о здравоохранении и образовании

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Анна Лушникова
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал заявление президента России Владимира Путина, который в ходе инаугурации отметил, что в качестве приоритетных сфер внимания государства видит образование, здравоохранение, охрану материнства и детства.
В Совфеде прокомментировали заявления Путина о здравоохранении и образовании
  • Reuters
  • © Alexei Druzhinin

«Это тема нашего комитета. Сейчас уже есть конкретный план программы «Десятилетие детства», там много разделов, посвящённых как раз и семейной политике, охране материнства, повышению статуса многодетных семей. Для них будет разработан специальный закон. Работы много и в сельском сегменте здравоохранения, и в социальном. Часть из того, о чём сегодня говорил Владимир Путин, была затронута и в послании президента Федеральному собранию и легла в основу планов и проектов федеральных законов. Мы готовы к их реализации и ждём новое правительство, чтобы не откладывать всё в долгий ящик», — сказал Рязанский.

Ранее в ходе инаугурации Владимир Путин заявил о намерении активно проводить современную социальную политику, настроенную «на нужды каждого человека, каждой российской семьи, повышать качество образования и здравоохранения».

Особое внимание президент призвал уделить поддержке традиционных семейных ценностей, материнства и детства.

RT ведёт текстовую трансляцию.

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