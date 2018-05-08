В Совфеде прокомментировали заявление Медведева о пенсионном возрасте

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Анастасия Румянцева, Елена Оя
Председатель президиума центрального правления общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России», глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с RT прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о том, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно.
В Совфеде прокомментировали заявление Медведева о пенсионном возрасте
  • Reuters

«Очевидно, что период подготовки принятия решения о повышении пенсионного возраста завершается. Но мы должны учитывать несколько факторов: состояние рынка труда и конкуренцию на нём, трудоустройство молодёжи. Нужно учитывать, что на 5—10 лет задержится уход с рынка труда людей старшего возраста. Также важен вопрос занятости пожилых людей, он сейчас очень непростой. Нужно проанализировать тему, связанную с состоянием здоровья пенсионеров, и не допустить, чтобы увеличилась инвалидность среди граждан пожилого возраста», — пояснил Рязанский.

По словам сенатора, повышение пенсионного возраста в большей степени связано с темой активного долголетия.

«Большое количество людей сегодня хотят дольше работать. Нужно промотивировать их соответствующую занятость. Должна существовать возможность дифференцированного выхода на пенсию с разными видами выплат. Также не стоит забывать, что должно развиваться дополнительное пенсионное обеспечение — корпоративная и частная системы, которые дополнят государственную», — отметил Рязанский.

Сенатор добавил, что «для принятия решения о повышении пенсионного возраста может хватить и года, но все переходные процессы могут занять и пять, и десять лет».

Ранее Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме заявил, что решение о повышении пенсионного возраста надо принимать аккуратно и взвешенно.

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