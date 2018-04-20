В Женеве проводится сессия консультативной комиссии России и США по ДСНВ

В Женеве проводится пятнадцатая сессия консультативной комиссии России и США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента Соединённых Штатов.

Отмечается, что мероприятие проходит в период с 10 по 20 апреля.

«Пятнадцатая сессия двусторонней консультативной комиссии по американо-российскому ДСНВ проводится 10 — 20 апреля в Женеве. Делегации США и России продолжают обсуждать практические вопросы, касающиеся выполнения положений договора», — говорится в сообщении.

Ранее заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер заявил, что Соединённые Штаты пока не приняли решения о продлении ДСНВ с Россией после 2021 года.

Договор, подписанный Россией и США в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года.