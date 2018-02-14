В Москве на маршрут вышел украшенный в честь Дня всех влюблённых трамвай

В Москве по случаю Дня святого Валентина на маршрут «А» вышел трамвай, украшенный наклейками в форме сердец.

Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».

Отмечается, что молодые сотрудники «Мосгортранса» выбрали для украшения трамвай маршрута «А».

«Уверен, что поездка на таком трамвае никого не оставит равнодушным», — заявил председатель Совета молодёжи «Мосгортранса» Сергей Матвеев.

Также в пресс-службе сообщили, что по указанному маршруту на зимних каникулах курсирует новогодний трамвай.

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