В Москве на маршрут вышел украшенный в честь Дня всех влюблённых трамвай
Об этом сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосгортранс».
Отмечается, что молодые сотрудники «Мосгортранса» выбрали для украшения трамвай маршрута «А».
«Уверен, что поездка на таком трамвае никого не оставит равнодушным», — заявил председатель Совета молодёжи «Мосгортранса» Сергей Матвеев.
Также в пресс-службе сообщили, что по указанному маршруту на зимних каникулах курсирует новогодний трамвай.
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