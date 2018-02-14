Начало положено: фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане

В Пхёнчхане проходит шестой день XXIII зимних Олимпийских игр. Спортивные пары фигуристов откатали короткую программу. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, уступив спортсменам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну. RT ведёт текстовую трансляцию соревнований.