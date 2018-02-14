Начало положено: фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане

Короткая ссылка
Сергей Стариков
В Пхёнчхане проходит шестой день XXIII зимних Олимпийских игр. Спортивные пары фигуристов откатали короткую программу. Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли второе место, уступив спортсменам из Китая Суй Вэньцзин и Хань Цуну. RT ведёт текстовую трансляцию соревнований.
Начало положено: фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане
    Автообновление

    14 февраля 2018

    Сноуборд

    Ранее утром завершились соревнования среди сноубордистов в дисциплине хафпайп. Золотую медаль выиграл американец Шон Уайт, став трёхкратным олимпийским чемпионом. Серебро досталось Аюму Хирано, бронза — австралийце Скотти Джеймсу.

    Хоккей

    Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что, возможно, он будет смотреть хоккейный турнир на Олимпийских играх — 2018.

    «Олимпиаду не смотрю. Может, буду смотреть только хоккейный турнир, но, знаете… Спасибо Беттмэну», — приводит слова Овечкина TSN.

    Напомним, Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, не отпустив своих игроков в Корею. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн — один из инициаторов отказа от ОИ.

    Хоккей

    Сегодня свой дебютный матч на Олимпиаде проведёт сборная России по хоккею. Её соперником станет национальная команда Словакии. Тренер отечественных атлетов Харийс Витолиньш сообщил, что форварда Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергея Мозякин начнут встречу в одном звене.

    «Хотим немного больше видеть остроты, моментов от этого звена. В прошлой игре у них было два-три хороших момента, где они хорошо понимали ситуацию. Так что хотим начать с таким сочетанием, а по игре будем смотреть, так как у нас есть разные наработки», — приводит слова Витолиньша ТАСС.


    Фигурное катание

    Кроме того, Забияко и Энберт установили личный рекорд в короткой программе на Играх в Пхёнчхане.

    «Рад, что превзошли личный рекорд. Разрыв по баллам небольшой, можно отыграть в произвольной. Завтра всё постараемся сделать хорошо и посмотрим, что будет», — цитирует фигуриста ТАСС.

    Он добавил, что ему и его партнёрше удалось подойти к соревнованиям в бодром расположении духа.

    «Довольны, всё получилось в короткой программе на таких ответственных соревнованиях. Эмоционально и физически после командного турнира были уверены в себе. Здесь всё началось с нуля, и в произвольной будет с нуля. Пришёл, сделал, забыл — и идёшь дальше», — добавил серебряный призёр Олимпиады.

    Фигурное катание

    Также весьма успешно выступили и другие российские пары, попавшие в десятку лучших. Наталья Забияко и Александр Энберт стали восьмыми, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли десятое место.

    Фигурное катание

    Пока вы спали, завершилась короткая программа у фигуристов в соревновании спортивных пар. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая стали первыми. На третьем месте расположились канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.

    Доброе утро, уважаемые читатели! RT начинает онлайн-трансляцию шестого дня зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.

    Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
    Олимпийские игры 2018
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Агрегатор новостей 24СМИ
    Новости
    Все материалы
    Загрузка...
    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости»,
    2005—2018. Все права защищены.