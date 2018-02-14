Начало положено: фигуристы Тарасова и Морозов стали вторыми в короткой программе на Олимпиаде в Пхёнчхане
14 февраля 2018
Ранее утром завершились соревнования среди сноубордистов в дисциплине хафпайп. Золотую медаль выиграл американец Шон Уайт, став трёхкратным олимпийским чемпионом. Серебро досталось Аюму Хирано, бронза — австралийце Скотти Джеймсу.
And he does it! @shaunwhite throws down a phenomenal 3rd run to overtake Ayumu Hirano and bring home #Gold for @TeamUSA in Men's #Snowboard#Halfpipe at #PyeongChang2018!— Olympic Channel (@olympicchannel) 14 февраля 2018 г.
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сообщил, что, возможно, он будет смотреть хоккейный турнир на Олимпийских играх — 2018.
«Олимпиаду не смотрю. Может, буду смотреть только хоккейный турнир, но, знаете… Спасибо Беттмэну», — приводит слова Овечкина TSN.
Напомним, Национальная хоккейная лига отказалась от участия в Олимпийских играх в Пхёнчхане, не отпустив своих игроков в Корею. Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн — один из инициаторов отказа от ОИ.
Сегодня свой дебютный матч на Олимпиаде проведёт сборная России по хоккею. Её соперником станет национальная команда Словакии. Тренер отечественных атлетов Харийс Витолиньш сообщил, что форварда Павел Дацюк, Илья Ковальчук и Сергея Мозякин начнут встречу в одном звене.
«Хотим немного больше видеть остроты, моментов от этого звена. В прошлой игре у них было два-три хороших момента, где они хорошо понимали ситуацию. Так что хотим начать с таким сочетанием, а по игре будем смотреть, так как у нас есть разные наработки», — приводит слова Витолиньша ТАСС.
Кроме того, Забияко и Энберт установили личный рекорд в короткой программе на Играх в Пхёнчхане.
«Рад, что превзошли личный рекорд. Разрыв по баллам небольшой, можно отыграть в произвольной. Завтра всё постараемся сделать хорошо и посмотрим, что будет», — цитирует фигуриста ТАСС.
Он добавил, что ему и его партнёрше удалось подойти к соревнованиям в бодром расположении духа.
«Довольны, всё получилось в короткой программе на таких ответственных соревнованиях. Эмоционально и физически после командного турнира были уверены в себе. Здесь всё началось с нуля, и в произвольной будет с нуля. Пришёл, сделал, забыл — и идёшь дальше», — добавил серебряный призёр Олимпиады.
Также весьма успешно выступили и другие российские пары, попавшие в десятку лучших. Наталья Забияко и Александр Энберт стали восьмыми, а Кристина Астахова и Алексей Рогонов заняли десятое место.
Пока вы спали, завершилась короткая программа у фигуристов в соревновании спортивных пар. Второе место заняли россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая стали первыми. На третьем месте расположились канадцы Меган Дюамель и Эрик Рэдфорд.
#Фигурноекатание: на льду Евгения Тарасова и Владимир Морозов! pic.twitter.com/c18V3J9DrC— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 14 февраля 2018 г.
Доброе утро, уважаемые читатели! RT начинает онлайн-трансляцию шестого дня зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане.
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