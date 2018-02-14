Старт «Красной машины» и надежда на фигуристов: анонс шестого дня Олимпийских игр в Пхёнчхане

В среду на Олимпийских играх в Пхёнчхане стартует хоккейный турнир среди мужских команд. В рамках группового этапа в первом матче подопечные Олега Знарка встретятся со сборной Словакии. Также начнутся индивидуальные соревнования по фигурному катанию среди спортивных пар, где Россию представляют Евгения Тарасова/Владимир Морозов и Наталья Забияко/Александр Энберт, уже ставшие серебряными призёрами в командном первенстве. Кроме этого, состоится 1-я попытка в двухместных санях, где за медали поборются Александр Денисьев и Владислав Антонов. О главных спортивных событиях 14 февраля в Пхёнчхане — в материале RT.

Кёрлинг

03:05, 14:05 / Мужчины. 1—2 тур

08:05 / Женщины. 1-й тур

Стадион: Центр кёрлинга «Каннын»

Программу шестого дня Олимпийских игр в очередной раз откроет кёрлинг. После завершения соревнований в дабл-миксте, где россияне Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова взяли бронзу, зрителям предстоит увидеть турниры мужских и женских команд.

Основными фаворитами мужского турнира, куда так и не смогла пробиться российская сборная, являются действующие олимпийские чемпионы из Канады. Однако не стоит списывать со счетов швейцарцев, шведов и британцев, которые способны навязать борьбу канадским кёрлингистам.

Поболеть за сборную болельщики смогут в женском турнире.

Также по теме «Её страстный взгляд способен прожигать насквозь»: как красота российской кёрлингистки покорила мир Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, впервые завоевавшие для России олимпийские медали в кёрлинге, уже вошли в историю...

Россиянки начинают свой поход за наградами с матча против британок. Представительницы Туманного Альбиона хоть и являются бронзовыми призёрами сочинской Олимпиады, серьёзной преградой для русских девушек не станут. Ведь за прошедший олимпийский цикл уровень сборной России заметно вырос, о чём говорят четыре последних чемпионата мира, где отечественные кёрлингистки занимали призовые места. Таким образом, российские спортсменки вполне могут побороться с сильнейшими представительницами данной дисциплины на олимпийском турнире.

Фигурное катание

04:00 / Спортивные пары. Короткая программа

Стадион: Ледовая арена «Каннын»

Программу индивидуальных соревнований среди фигуристов начнут спортивные пары.

В короткой программе команду олимпийских атлетов из России представят Кристина Астахова и Алексей Рогонов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, а также Наталья Забияко и Алексей Энберт.

Основным соперником российских дуэтов в борьбе за медали, будет пара из Китая — чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун. Серьёзными оппонентами также являются и серебряные призёры мирового первенства, представители Германии — Алёна Савченко и Бруно Массо, традиционно навязывающие российским фигуристам напряжённую борьбу.

Владимир Морозов и Евгения Тарасова

Reuters

Безусловно, основная надежда России возлагается на серебряных призёров Олимпиады-2018 в командных соревнованиях Евгению Тарасову и Владимира Морозова. Пара, по решению тренера Нины Мозер, пропустила показательные выступления в командном турнире, получила дополнительное время на восстановление и полностью готова к битве за медаль.

Впрочем, при удачном стечении обстоятельств за пьедестал поборются и две другие российские пары. Всё-таки Кристина Астахова и Алексей Рогонов — вице-чемпионы зимней Универсиады 2015 года, а Наталья Забияко и Алексей Энберт заняли третье место на последнем чемпионате Европы.

Горнолыжный спорт

04:15, 07:45 / Женщины. Слалом. 1-я и 2-я попытки

Стадион: «Ёнпхён»

Здесь рассчитывать на высокие места болельщикам сборной России, увы, не приходится. Чемпионке России 2017 года в слаломе Екатерине Ткаченко будет довольно сложно добраться даже до второй попытки. Россиянке попросту не хватает опыта для борьбы с сильнейшими представительницами данной дисциплины. Лучшие её достижения в слаломе — два раза попадание в 30 сильнейших.

Основной претенденткой на золотую медаль является трёхкратная чемпионка мира и действующий олимпийский чемпион в слаломе американка Микаэла Шиффрин, которая является лидером и нынешнего сезона. Помешать ей способны горнолыжница из Словакии Петра Вльгова и представительница Швейцарии Венди Хольденер.

Сноуборд

04:30 / Мужчины. Хафпайп. Финал

Стадион: «Бугван Фёникс Парк»

Эти соревнования среди сноубордистов и вовсе обойдутся без российского представительства. Единственный представитель страны, Никита Автанеев, не сумел отобраться в финал в хафпайпе, заняв по результатам квалификации лишь 20-е место. Его результат — 63,25 балла за лучшую попытку.

Лидерами квалификации стали двукратный олимпийский чемпион американец Шон Уайт (98,50), австралиец Скотти Джеймс (96,75) и японец Аюми Хирано (95,25), именно они разыграют золото. Всего же в финал пробились 12 спортсменов.

Лыжное двоеборье

09:00 / Трамплин HS-109

11:45 / HS-109 + Гонка 10 км

Стадионы: Центр прыжков с трамплина «Альпензия» и лыжный центр «Альпензия»

Олимпийских спортсменов из России в соревнованиях по лыжному двоеборью представит Эрнест Яхин. Впрочем, ожидать высоких результатов от спортсмена, который крайне неудачно провёл предолимпийский сезон, не стоит.

С наибольшей долей вероятности за медали поборются лидер общего зачёта Кубка мира японец Акито Ватабе и призёры этапов, норвежец Ярл Магнус Рийбер и немец Фабиан Риссле.

Конькобежный спорт

13:00 / Женщины. 1000 м

Стадион: Олимпийский овал «Каннын»

Обратить своё внимание болельщикам сборной России стоит на ледяной овал «Каннына», где в забеге на 1000 метров выступит Ангелина Голикова, способная преподнести приятный сюрприз.

В начале января она завоевала серебряную медаль чемпионата Европы в Коломне на дистанции 500 метров. Этот успех на домашнем европейском первенстве позволяет ждать от россиянки как минимум попадания в десятку, а при уверенном старте Голикова и вовсе способна забраться ещё выше.

К сожалению, не допущена до соревнований лидер зачёта кубка мира на данной дистанции Екатерина Шихова, которая также одержала победу на чемпионате Европы. В её отсутствие бороться за золотую награду будут японка Нао Кодайра, представительница Австрии Ванесса Герцог и конькобежка из Норвегии Хеге Бёкко.

Биатлон

14:05 / Женщины. Индивидуальная гонка. 15 км

Стадион: Центр биатлона «Альпензия»

В индивидуальной гонке на 15 километров Россию вновь представят Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова. Ждать чуда от биатлонисток не стоит, в прошлых заездах на Олимпиаде они не показали убедительных результатов.

Ульяна Кайшева

Reuters

Акимова заняла 20-ю строчку в спринте на 7,5 километра и 31-е место в гонке преследования на 10 километров. Кайшева же выступила ещё хуже и стала 33-й в спринте и 52-й в гонке преследования соответственно.

Победительницей же двух прошедших заездов стала немка Лаура Дальмайер, которая не прочь пополнить свою копилку индивидуальных наград ещё одной медалью.

Санный спорт

14:20, 15:50 / Мужчины. Двухместные сани. 1-я и 2-я попытки

Стадион: Центр санных видов спорта «Альпензия»

В первых попытках в двухместных санях Россию представят два экипажа: Андрей Богданов с Андреем Медведевым и Александр Денисьев с Владиславом Антоновым.

Руководитель тренерского штаба российской сборной Сергей Чудинов выразил надежду, что если Антонов и Денисьев справятся с нервами и поработают на недочётами, то они могут претендовать на награды.

Александр Денисьев и Владислав Антонов

Reuters

«На Олимпиаде в Пхёнчхане происходит очень много сюрпризов. Это борьба нервов. И если Александр и Владислав её выдержат и устранят некоторые недочёты при прохождении трассы, то могут поспорить за бронзу. На тренировочных заездах они достаточно хорошо смотрятся, неплохо разгоняются с верхних виражей, серьёзных недостатков у них нет. И если исправят недочёты, то всё возможно», — цитирует Чудинова РИА Новости.

Главными соперниками для российских спортсменов должны стать победители нескольких этапов кубка мира — Тони Эггерт и Саша Бенеккен из Германии, их соотечественники Тобиас Вендль и Тобиас Арльт и австрийский экипаж Георга Фишера и Петера Пенца.

Хоккей

15:10 / Мужчины. 1-й тур. Группа B. Словакия — Россия

Стадион: Хоккейный центр «Каннын»

Главное событие соревновательного дня — старт мужского хоккейного турнира, где главным фаворитом эксперты и болельщики считают сборную России.

«Красная машина» под руководством Олега Знарка ударно провела предолимпийских сбор — три контрольных поединка и три победы: над Белоруссией (3:0), московским «Спартаком» (2:1) и Южной Кореей (8:1).

Тренировка сборной России по хоккею

Reuters

Первым соперником российских хоккеистов на этой Олимпиаде станет словацкая команда. По мнению экспертов, сборная России, составленная из игроков КХЛ, должна уверенно и красиво обыграть соперников. Словаки привезли в Пхёнчхан экспериментальный состав, в котором только лишь один игрок представляет КХЛ — это Михал Чайковски из «Автомобилиста». Остальные хоккеисты играют во внутреннем первенстве и на медали не претендуют.

В другом матче группы сойдутся словенцы и американцы, именно с представителями США сборной России в дальнейшем предстоит бороться за первое в квартете.