«Её страстный взгляд способен прожигать насквозь»: как красота российской кёрлингистки покорила мир

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий, впервые завоевавшие для России олимпийские медали в кёрлинге, уже вошли в историю мирового спорта. Но они запомнятся не только своим успешным выступлением. Яркая внешность Брызгаловой привлекла внимание западных журналистов и болельщиков. Её сравнивают со звёздами американского кинематографа, ей признаются в любви и прочат карьеру модели. О неформальном лидерстве красавицы из Петербурга — в материале RT.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий прибыли на Олимпийские игры в Пхёнчхане в статусе фаворитов в дабл-миксте. Успешные выступления пары в предолимпийский сезон позволяли болельщикам надеяться на хорошие результаты. Но не только спортивные подвиги молодой пары из Санкт-Петербурга оказались в центре обсуждений.

«Брызгалова похожа на героиню фильмов про Бонда, а Крушельницкий — на героя из фильма «Форсаж». Русские издеваются, отправляя на Олимпиаду спортсменов, которые выглядят как секретные агенты», — отреагировал на появление российской пары на льду журналист сайта «Yahoo! Sports» Дэн Ветцел.

Сами спортсмены на подобные публикации никак не реагировали, полностью сконцентрировались на соревнованиях, поступательно шли к победе, допустили фатальную ошибку в полуфинале со швейцарцами, но собрались и выиграли первую в истории России олимпийскую медаль в кёрлинге.

Таким образом 25-летние петербуржцы, в июне прошлого года узаконившие свои отношения, за несколько дней выступлений на Олимпиаде стали настоящими звёздами.

Одним из первых супружескую пару с олимпийским успехом поздравил МОК. В своих социальных сетях представители международного комитета отметили, что брак — это не только любовь, но и работа в команде.

Запоминающаяся внешность россиянки привлекла внимание и журналистов известного мужского журнала Maxim.

«Мы привыкли, что смотреть кёрлинг, похожий на шахматы, не очень интересно. Тем не менее благодаря этой девушке спорт обрёл новую жизнь. Пожалуй, она самая красивая за всю историю этих соревнований. Когда Брызгалова появилась на экранах телевизоров во всём мире, можно было услышать звук челюстей падающих на пол, потому что никто не ожидал увидеть такую безумную привлекательность. Но, к сожалению жаждущих парней, сообщаю: Брызгалова недавно вышла замуж за своего партнёра, поэтому ваши шансы заняться кёрлингом, встретиться с ней на каком-то мероприятии и заставить её влюбиться в вас равны нулю. Сожалею», — сообщил читателям репортёр Енисей Зейнеп.

«Пронзительный взгляд и очень страстные проявления на льду Анастасии Бразгаловой сводят с ума поклонников зимней Олимпиады», — утверждает британской издание Daily Mail.

«Брызгалова — чемпион мира по кёрлингу, но захватила сердца зрителей другими способами. Потрясающий внешний вид спортсменки, стал самым обсуждаемым событием первых двух дней Олимпиады», — сообщает таблоид The Sun.

«Благодаря Брызгаловой олимпийский кёрлинг получил новых поклонников по всему миру», — передаёт Businessinsider.

Красота кёрлингистки, действительно, буквально взорвала социальные сети. Анастасию сравнивают не только с девушкой Джеймса Бонда, но и Анджелиной Джоли, а также американской актрисой и моделью Меган Фокс.

«Её глаза способны прожигать насквозь, этот взгляд просто убил меня», — сообщил своим подписчикам канадский болельщик Шон.

«Я думал, что кёрлинг — спорт для лысеющих мужиков, но Брызгалова выглядит как Меган Фокс, и я люблю теперь кёрлинг», — написала Брук.

I thought curling was a sport for old balding men but Anastasia Bryzgalova be looking like Megan Fox and suddenly I love curling #Olympics#curlingpic.twitter.com/EA7pO3hV3R — brooke (@SchofiesChoice) February 8, 2018

«Анастасия Брызгалова, моя новая причина любить Олимпийские игры», — признаётся западные болельщики.

Anastasia bryzgalova....my new reason to love the winter olympics pic.twitter.com/MbrhJOGlk5 — Gavin Mudford (@muddygav) February 8, 2018

Примечательно, что поклонников по всему миру Брызгалова обрела не только среди мужчин, но и среди представительниц прекрасной половины человечества. Девушки также восхищаются данными российской спортсменки и признают её новым идеалом красоты в спорте.

«Если бы вы видели меня в этот уик-энд, вы бы знали, что я могу говорить только об Анастасии Брызаголовой, её маникюре и кёрлинге. Спасибо что были со мной в это замечательное время», — написала Мередит Уорнер из Лос-Анджелеса.

If you see me this weekend know that I will only be talking about:

1. Anastasia Bryzgalova

2. Anastasia Bryzgalova's nails

3. Curling

Thank you for being with me during this exciting time. — Meredith Woerner (@MdellW) February 9, 2018

Западные болельщики даже предложили Брызгалову в качестве модели известным модельерам Доменико Дольче и Стефано Габбане.

«Dolce&Gabbana, возьмите в качестве модели Анастасию Брызгалову… Она — одна из самых красивых людей, которых я когда-либо видела», — заметила пользователь Кэтлин Маллиган.

Umm @dolcegabbana get #AnastasiaBryzgalov on the runway!! She is great on the ice... but she's also one of the most beautiful people I've ever seen.. #Curling — Kathleen Mulligan (@kathmulligan) February 12, 2018

Такой рост популярности неминуемо привёл и к приросту подписчиков на личной странице Анастасии, за первые дни Олимпиады на Instagram спортсменки подписались тысячи иностранных болельщиков, которые наравне с русскими, поздравляют пару с победой и желают супругам новых побед.

Публикация от Anastasia Bryzgalova (@a_nastasia92) Июл 19, 2017 в 1:07 PDT

Впрочем, сами спортсмены такое вниманию к своей семье воспринимают с иронией.

«Хорошо, что не говорят, что я страшненькая», — заявила в прямом эфире Анастасия, сразу после завоевания бронзовой медали Олимпиады.

Теперь наслаждаться красотой российской пары болельщики смогут уже на трибунах.

«Мы пока не успели проникнуться самой атмосферой Олимпиады. У нас не было церемонии открытия, мы прилетели и сразу начали выступать. Пока не решили, но надеемся, что останется в Корее, поболеем за наших девчонок и примем участие в церемонии открытия», — поделился с журналистами ближайшими планами Крушельницкий.

В тоже время Брызгалову и Крушельницкого уже с нетерпением ждут в России. Пару уже поздравил премьер-министр страны Дмитрий Медведев, отметивший вклад супругов в развитие отечественного кёрлинга, к поздравлениям с завоеванием бронзовых медалей присоединился и петербуржский «Зенит», активным болельщиком которого является Александр.