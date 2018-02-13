Британские СМИ: Брызгалова украла Олимпиаду
Британское издание The Sun отметило эффектную внешность российской кёрлингистки Анастасии Брызгаловой на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Анастасия Брызгалова
- globallookpress.com
- © Ma Ping/Xinhua
«Лицо Брызгаловой, а не её достижения, видимо, привлекает наибольший интерес в интернете», — пишет издание.
Отмечается, что многие зрители начали искать её фотографии в социальных сетях.
Болельщики признаются, что Брызгалова стала причиной полюбить кёрлинг и зимние Олимпийские игры.
Ранее в сети российскую кёрлингистку Брызгалову сравнили с Анджелиной Джоли и Меган Фокс.
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