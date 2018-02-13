«Один из лучших матчей в карьере»: Брызгалова и Крушельницкий выиграли первую олимпийскую медаль России в кёрлинге

Российские кёрлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий стали бронзовыми призёрами Олимпийских игр в дабл-миксте. В матче за третье место они обыграли команду Норвегии с крупным счётом — 8:4. Пара завоевала первую в истории российского кёрлинга олимпийскую медаль.

Нервный полуфинал

В хоккее повторная встреча двух соперников на одном турнире — это всегда событие. Победителю первой игры приходится выдумывать для соперников новую домашнюю заготовку, а у проигравшей команды появляется дополнительная мотивация взять реванш. И зачастую результат второго матча противоположен первому. Это уже своего рода традиция хоккейных чемпионатов.

В кёрлинге же всё не так. К повторным встречам здесь привыкают быстро — такова система турниров, когда все соперники сначала встречаются друг с другом на групповом этапе, а потом вновь сходятся в плей-офф. Олимпийский полуфинал дабл-микста между сборными России и Швейцарии прошёл как раз после того, как эти же команды сыграли в последнем туре кругового раунда.

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Из первой игры необходимо было сделать один вывод. Пусть Дженни Перре и Мартин Риос —действующие чемпионы мира, обыграть их вполне возможно, если не позволять им лишнего. Но четырёхочковый энд вскружил головы Анастасии Брызгаловой и Александру Крушельницкому, и они сами же упустили инициативу.

Во второй встрече такого уже не было. Весомым игровым преимуществом ни одна из команд не владела, а психологический перевес был у швейцарцев — они украли четвёртый энд и заработали право последнего броска. Но россиянам как раз такое давление и было нужно. Выиграв затем три очка подряд, они могли не бояться двух камней соперника в доме к концу седьмого энда.

Заключительный отрезок игры уже проходил под диктовку Брызгаловой и Крушельницкого. Анастасии удалось последним броском сделать двойной тейк-аут и разворошить ворох швейцарских камней, оставив ближе к центру всего один. Александру оставалось лишь слегка задеть его, чтобы не просто выиграть энд, но и заработать сразу четыре очка. Видимо, от такой перспективы нервы в решающий момент и сдали — камень прошёл мимо, а с ним уплыла и мечта о финале с Канадой.

Долгожданная бронза

Но борьба за награды не прекратилась. Первую в истории российского кёрлинга медаль ещё можно было заработать в матче за бронзу с норвежцами Кристин Скаслиен и Магнусом Недреготтеном.

Соперники россиян Кристин Скаслиен и Магнус Недреготтен

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На групповом этапе россияне встречались с ними сразу после досадного поражения от США и одержали фирменную трудовую победу. Такого же стиля нужно было придерживаться и рано утром 13 февраля, когда Каннын только просыпался, чтобы встретить четвёртый день Олимпиады.

Жаль, что где-нибудь на соседней дорожке не катали камни корейские спортсмены, которые до плей-офф так и не дошли. Без них на трибунах оказались пустовато. Зато никто не перекрикивал российскую группу поддержки — периодически под сводами арены раздавалось: «Хорош!» и «Вперёд, за Питер!» Конечно же, это была команда Виктории Моисеевой, заехавшая в Олимпийскую деревню накануне. У спортсменов есть традиция — чтобы выиграть медали, нужно притронуться к наградам соотечественников, и девушки пришли как раз за этим.

Первый энд с правом на последний бросок едва не обернулся катастрофой после двойного тейк-аута Недреготтена, но его партнёрша не смогла затем выбить пришедший на смену российский камень, и Крушельницкий спокойно добавил к нему ещё один. Во втором периоде на руку россиянам сыграла неудачная попытка норвежца, занёсшая красный камень россиян в центр дома. Он так и остался на месте, прикрытый двумя братьями, и принёс чемпионам мира 2016 года внеплановое очко.

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Далее норвежцы хорошо проявили себя при игре в заполненном до отказа доме и отыграли два балла. Российские кёрлингисты тоже воспользовались ситуацией, едва не заработав сразу три очка.

Судья уже принёс циркуль, чтобы отмерить расстояние у двух спорных камней, но спортсмены сами между собой решили, что норвежцы выиграли этот мини-спор. Это было даже полезно — при счёте 6:2 вновь возникли бы ненужные соблазны, а так нерв сохранился на последующие энды.

Россияне выиграли по одному камню в двух следующих периодах, чтобы к заключительной сессии повести со счётом 7:4. В этот момент проснулись норвежские болельщики, которым оставалось только верить в чудо: например, чтобы Скаслиен одним броском расставила четыре камня в доме. Но нет, норвежке не удалось даже избавиться от российского камня в центре, так что итоговый результат можно даже назвать разгромным, и он привёл Моисееву в настоящий восторг.

«Очень круто! Ребята здорово играли, они справились с собой, не было грубых ошибок. Они провели всю игру на отличном уровне. Все энды, где можно было взять два камня, Настя и Саша это делали. Ни разу не позволили украсть, всегда сохраняли преимущество и не расслаблялись. Теперь потрогаю их медали на удачу!» — заявила спортсменка RT.

Брызгалова и Крушельницкий уже становились первыми российскими чемпионами мира, первыми двукратными, а теперь принесли стране дебютную олимпийскую медаль.

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Пара уже прокомментировала своё выступление.

«Сегодня нам помогло то, что мы муж и жена — вместе смогли пережить вчерашнее поражение в полуфинале от норвежцев и смогли выйти на сегодняшний матч одним целым. Мы знали, что можем выиграть медали. Пусть это бронза, но для нас она очень важна», — сказала Брызгалова.

«Мы расслабленно начали турнир, но по его ходу набирали кондиции. Матч за третье место можно назвать одним из лучших в карьере. Чувствую, что выложился полностью. Ощущения двойственные — с одной стороны, рады бронзе, с другой — очень обидно, что не получилось выиграть медаль более высокого достоинства», — сказал Крушельницкий.







