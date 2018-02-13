«Для нас это серебро сродни золоту»: тренер Мозер о выступлении фигуристов в командном турнире

Завоевав серебро в командных соревнованиях, сборная России в её нынешнем составе добилась максимального результата. Об этом в интервью RT заявила Нина Мозер — тренер российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Наставница рассказала про обстановку на Играх, оценила катание Евгении Медведевой, ответила на критику Эшли Вагнер и призналась, что тяжело переносит отсутствие на Олимпиаде Фёдора Климова и Ксении Столбовой.

«После падения Коляды сердце упало»

— Расскажите о настроении нашей команды. Как они восприняли это командное серебро?

— Настрой боевой, в команде всё прекрасно, все ребята потрудились на славу. Лично я этот результат расцениваю только позитивно, для нас это серебро сродни золоту. Давайте смотреть объективно: канадцы очень ровные, они готовились к этим Играм год! А у нас есть вид, в котором пока никак не удаётся догнать лидеров.

— Скажите честно, если бы перед произвольной программой надежда на золото оставалась, вы бы стали менять спортивную пару?

— Первое. Когда я поняла, кто у нас будет в команде, никаких «золотых» надежд уже не питала. Второе. После судейской жеребьёвки в сентябре также осознавала, что для нас она сложилась не лучшим образом. Я реалист, фантастические мечтания не для меня. Что касается замены Тарасовой и Морозова на Наталью Забияко и Александр Энберта, здесь сыграли роль другие вещи. Отталкивались от состояния здоровья ребят и их сложнейшей произвольной программы. Володя Тарасов очень высокий, он долго восстанавливается. Поэтому было чёткое понимание: откатываем команду и уходим в индивидуалку как реальные претенденты на медали.

Нина Мозер: «Для того чтобы побеждать, надо делать то, что сделала сегодня Алина Загитова»

— Вы слышали о том, что Эшли Вагнер подвергла критике программу Алины Загитовой?

— Нет, пока не слышала…

— Она резко отозвалась о прыжках Алины, о том, что исполняет она их в конце, а первая половина программы выглядит скучной, не похожа на фигурное катание и не соответствует мировым правилам.

— Я, конечно, не тренер одиночного катания, но могу сказать одну простую вещь: есть правила соревнований, и все мы подходим к ним с точки зрения «бухгалтерии», то есть подсчитываем очки. Так что всё просто: для того чтобы побеждать, надо делать то, что сделала сегодня Алина Загитова. Это спорт. А красоту можно посмотреть на показательных выступлениях.

— Многие поддержали американку, но нашлись и те, кто стал критиковать её в ответ, говорить о том, что человек, не отобравшийся на Олимпиаду, не вправе давать подобные оценки.

— Так тоже нельзя. Всё-таки она человек, который много сделал в фигурном катании. Она выдающаяся фигуристка! Но надо понимать, что правила проведения соревнований поменялись, поменялись и сами исполнители. Сейчас на Играх только одна высокая девушка с отличным прыжком — это Каролина Костнер. Остальные — это небольшие девочки, эпизодически даже похожие на мальчиков, сильные и способные справляться с такими сложными программами.

— А что скажете насчёт мужчин? Сердце не ёкнуло во время падения Михаила Коляды в короткой программе?

— Оно не ёкнуло, оно просто упало. Но он совсем молодой, без большого опыта выступления на подобных турнирах. К тому же ужасающее расписание для парней. В 10 утра кататься с четверными прыжками, мягко говоря, сложно. Вспомните, короткая программа у всех получилась скомканной.

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Мише вообще не повезло: у него задержался самолёт, он не смог потренироваться на основной арене. Выходя на короткую программу, решил выдать максимум, не сориентировался, не справился. Хотел победить, сделать всё для России, но не смог. Знаете, было больно читать, как его линчевали. Нельзя так! Прошу журналистов и болельщиков: поддерживайте наших фигуристов! Они молодые, а ошибки может допустить каждый. К счастью, в произвольной Коляда смог вновь поверить в себя, отлично выступил. Надеюсь, сделает это и в индивидуальной программе.

«Столбова прислала смс: «У меня украли мечту»

— Ксении Столбовой и Фёдору Климову отломите кусочек медали?

— Они настоящие члены этой команды! Думаю, если бы они были здесь, ситуация сложилась бы иначе. Нам не хватало их опыта, бойцовского характера. Они очень хотели быть здесь, вчера Ксюша прислала мне смс: «У меня украли мечту».

— Что вы ответили ей?

— Рассказывать всё, что было в этой переписке, я не буду — слеза слишком быстро появляется в моих глазах. Ведь и мою мечту украли. Три с половиной года через тяжелейшие травмы мы готовились ехать сюда. Рисковали, усложняли программу, хотели делать четверной выброс… После того как их не позвали, я неделю лежала с температурой 39. Не могла смириться. Даже находясь здесь, чувствую себя без правой руки. Всё это очень тяжело! Конечно, мы на постоянной связи с ними, стараемся поддерживать. Ребята продолжают подготовку к ЧМ, этот турнир станет для них заключительным — они завершают карьеру.

Нина Мозер: «Ксюша прислала мне смс: «У меня украли мечту»

— Суды продолжались вплоть до церемонии открытия Игр. Была надежда, что ваших спортсменов всё же пустят в Пхёнчхан?

— У меня не было никакой надежды, я не верю этим людям. Если они так поступили с нами до того, почему они должны сделать иначе после? Когда всё это свалилось на нас, через три дня мои ребята поехали в федерацию и сказали, что даже в случае приглашения не полетят в Корею, поскольку кататься униженными они не могут. Всё это и есть состояние униженности — когда не видишь свой флаг, не слышишь гимн. Таня Волосожар и Максим Траньков меня разбаловали, они много выигрывали, и я привыкла к этому священному действу, когда на стадионе поднимается мой флаг и включают гимн.

— Что думаете о шансах наших девушек в индивидуальной программе?

— Никаких прогнозов я делать не буду. Просто скажу, что жду от этих девчонок золота. Они обе умницы, просто у меня есть личные привязанности… Женя прошла сложный сезон, успела вернуться к ОИ после травмы, только за это заслуживает уважения. Но смотреть женское катание буду уже в России. Улетаю из Кореи 17 февраля, не хочу здесь находиться, устала быть в этом цирке.

— Очень много разговоров о реакции иностранных болельщиков на наших спортсменов. А как принимали выступление Евгении Медведевой?

— Женю любят во всём мире. Когда она катается, очень часто бывает, что в огромном зале с огромным количеством людей наступает такая гробовая тишина, что, кажется, можно услышать, как пролетит муха. Это самое важное — держать зал в забвении, пускать свои действия глубоко в сердца людей. Для тренера и спортсмена это самые ценные эмоции!