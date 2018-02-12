Тренер Плющенко и Ягудина считает, что не нужно делать трагедию из серебра фигуристов на ОИ-2018
Российский тренер фигуристов Алексей Мишин, который работал с Евгением Плющенко и Алексеем Ягудиным, высказал мнение о выступлении российской команды на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
«Не надо делать из сегодняшнего результата трагедию. Серебро — замечательный итог. Мы все видели, как отлично прокатались наши пары, а женщины предстали перед публикой и судьями в полном блеске», — приводит слова Мишина «Газета.Ru».
Специалист отметил, что помимо Алины Загитовой и Евгении Медведевой хотел бы отметить их тренера Этери Тутберидзе, чья заслуга в успехе спортсменок, по его мнению, очень велика.
Ранее Екатерина Боброва от лица фигуристов выразила соболезнования семьям погибших при крушении Ан-148.
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