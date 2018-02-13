У российских болельщиков на ОИ-2018 отобрали флаг с Лениным

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У российских болельщиков, которые присутствовали на соревнованиях по лыжным гонкам на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, отобрали флаг с изображением Владимира Ленина.
У российских болельщиков на ОИ-2018 отобрали флаг с Лениным
  • Reuters

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Один из болельщиков отметил, что таким образом «русских зажимают», не давая «нормально поболеть».

«Эти флаги не запрещены, мы читали правила и спрашивали у русских волонтёров», — сказал он.

Ранее хоккеист Нестеров заявил, что Россия остаётся в сердцах спортсменов, несмотря на то что они выступают под нейтральным флагом.

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