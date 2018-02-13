Хоккеист Нестеров: пусть играем под олимпийским флагом, Россия — в наших сердцах

Защитник сборной России Никита Нестеров поделился эмоциями в преддверии начала хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

«Мне очень приятно, что тренерский штаб оказал мне доверие, вызвал в сборную, и я смогу выступить на Олимпийских играх. Эмоции только положительные», — цитирует Нестерова ТАСС.

Хоккеист отметил, что не обращает внимание на то, что придётся выступать под олимпийским флагом.

«Мы не обращаем на это внимания, готовимся в рабочем режиме. От игроков тут ничего не зависит. И пусть мы будем играть под олимпийским флагом, Россия всегда будет в наших сердцах», — сказал Нестеров.

Ранее Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что будет соблюдать настоятельные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не использовать российскую символику на медиаресурсах.