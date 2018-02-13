ФХР по требованию МОК не будет использовать символику России на ОИ-2018

Федерация хоккея России (ФХР) сообщила, что будет соблюдать настоятельные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) не использовать российскую символику на медиаресурсах.

ФХР отмечает, что на всех ресурсах будет использовать только наименование «олимпийские атлеты из России» и нейтральный флаг.

«ФХР налажен прямой контакт с МОК, осуществляется оперативное взаимодействие по всем вопросам», — говорится в заявлении федерации, опубликованном на официальном сайте.

Игроки сборной России по хоккею будут приезжать на Игры по традиции в строгих костюмах.

Ранее сборная России по хоккею провела контрольный матч с командой Южной Кореи в форме без национальной символики.