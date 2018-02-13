ФХР поздравила Брызгалову и Крушельницкого с бронзой ОИ-2018

Федерация хоккея России (ФХР) поздравила кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзовыми медалями в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий

Reuters