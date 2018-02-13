ФХР поздравила Брызгалову и Крушельницкого с бронзой ОИ-2018
Федерация хоккея России (ФХР) поздравила кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзовыми медалями в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
- Reuters
«Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге. Ура!», — написано в сообщении ФХР в Twitter.
Бронза в керлинге! 🥉— Хоккей России (@russiahockey) 13 февраля 2018 г.
Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге. В матче за 3-е место наши обыграли пару из Норвегии (8:4).
Ура! pic.twitter.com/JQWIdk1egy
Ранее Медведев поздравил российских кёрлингистов с бронзой на ОИ-2018.
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