ФХР поздравила Брызгалову и Крушельницкого с бронзой ОИ-2018

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Федерация хоккея России (ФХР) поздравила кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзовыми медалями в дабл-миксте на Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
ФХР поздравила Брызгалову и Крушельницкого с бронзой ОИ-2018
  • Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
  • Reuters

«Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий выиграли первую для нашей страны олимпийскую медаль в керлинге. Ура!», — написано в сообщении ФХР в Twitter.

Ранее Медведев поздравил российских кёрлингистов с бронзой на ОИ-2018.

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