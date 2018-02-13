Медведев поздравил российских кёрлингистов с бронзой на ОИ-2018

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российских кёрлингистов Анастасию Брызгалова и Александра Крушельницкого с бронзовой медалью в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
Медведев поздравил российских кёрлингистов с бронзой на ОИ-2018
  • Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
  • Reuters
  • © Toby Melville

Медведев также отметил, что это первая олимпийская медаль в истории российского кёрлинга.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил российских кёрлингистов.

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