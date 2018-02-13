Медведев поздравил российских кёрлингистов с бронзой на ОИ-2018
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил российских кёрлингистов Анастасию Брызгалова и Александра Крушельницкого с бронзовой медалью в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
- Reuters
- © Toby Melville
Медведев также отметил, что это первая олимпийская медаль в истории российского кёрлинга.
Первая олимпийская награда в истории российского керлинга. Поздравляю Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с бронзой в Пхенчхане! #PyeongChang2018#Olympics— Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 13 февраля 2018 г.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил российских кёрлингистов.
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