МОК о бронзе Брызгаловой и Крушельницкого в кёрлинге: брак — это любовь и командная работа

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Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил российских кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с третьим местом в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
МОК о бронзе Брызгаловой и Крушельницкого в кёрлинге: брак — это любовь и командная работа
  • Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
  • Reuters
  • © Cathal McNaughton

МОК опубликовал фотографии со свадьбы российской пары и с матча на ОИ-2018.

«Брак — это любовь и командная работа», — подписала фотографии пресс-служба МОК в Twitter.

В 2017 году Крушельницкий и Брызгалова сыграли свадьбу.

Сегодня они завоевали бронзовую медаль в кёрлинге на Олимпиаде в Пхёнчхане.

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