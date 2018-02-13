МОК о бронзе Брызгаловой и Крушельницкого в кёрлинге: брак — это любовь и командная работа

Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил российских кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с третьим местом в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

МОК опубликовал фотографии со свадьбы российской пары и с матча на ОИ-2018.

«Брак — это любовь и командная работа», — подписала фотографии пресс-служба МОК в Twitter.

В 2017 году Крушельницкий и Брызгалова сыграли свадьбу.

Сегодня они завоевали бронзовую медаль в кёрлинге на Олимпиаде в Пхёнчхане.