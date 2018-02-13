МОК о бронзе Брызгаловой и Крушельницкого в кёрлинге: брак — это любовь и командная работа
Международный олимпийский комитет (МОК) поздравил российских кёрлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого с третьим местом в дабл-миксте на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.
- Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий
- Reuters
- © Cathal McNaughton
МОК опубликовал фотографии со свадьбы российской пары и с матча на ОИ-2018.
«Брак — это любовь и командная работа», — подписала фотографии пресс-служба МОК в Twitter.
Marriage is love and team work. #Curling#MixedDoubles#OAR Anastasia Bryzgalova ❤ Aleksandr Krushelnitckii #Bronze@worldcurlingpic.twitter.com/od7e0v89ac— Olympics (@Olympics) 13 февраля 2018 г.
В 2017 году Крушельницкий и Брызгалова сыграли свадьбу.
Сегодня они завоевали бронзовую медаль в кёрлинге на Олимпиаде в Пхёнчхане.
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